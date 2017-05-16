Столица развивает партнерские связи с городами стран СНГ

16 Мая 2017 15:49

Так, Фрунзенский район Минска и армянский Ереван заинтересованы в расширении торгово-экономических и культурных отношений. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня обсуждали руководитель администрации Фрунзенского района Артем Цуран и посол Армении в нашей стране Олег Есаян. Как отметили на встрече, особый интерес к вопросам создания совместных предприятий, привлечению инвестиций, а также изучению опыта работы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, немалую роль отводят и народной дипломатии.

Олег Есаян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:

"В этой общей системе развития армяно-белорусских отношений важная роль у сотрудничества двух столиц. В этом контексте очень важно, чтобы структурные подразделения администраций города имели конкретных партнёров у нас в Армении. Я вижу большой потенциал в плане развития экономических контактов".

Сегодня Фрунзенский район столицы развивает побратимские отношения с российским Нижним Новгородом и эстонским городом Маарду.