Столица и Минская область во власти настоящей зимы

4 Января 2017 18:42

12-градусный мороз, который ожидается завтра, к концу недели усилится до минус 20. Сегодня же горожан на прочность испытывали снегопады. Все это последствия циклона "Аксель", именно он спровоцировал с самого утра пробки на дорогах и задержки общественного транспорта. Тем не менее, всплеска дорожно-транспортных происшествий ГАИ не фиксирует.

Почему сильный мороз - это настоящий экстрим и как ему противостоять? За ситуацией следит Алексей Кондратенко.

Заторы на дорогах, автобусы и троллейбусы, которые задерживались на 16 минут, а также сотни единиц спецтехники на расчистке сугробов. Циклон с нордическим характером "Аксель" заявил о себе оранжевым уровнем опасности.

Однако снегопады гололедица и метель не все, что усложнит жизнь автомобилистам. Дискомфорта в ближайшие дни добавят сильные морозы. Поэтому ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными на дорогах, а при случае помогать друг другу.

На расчистку улиц и дорог только в столице сегодня вышли около 4 тысяч человек и 4 сотни единиц спецтехники. Уборке снегу значительно препятствуют припаркованные авто во дворах и вдоль проезжей части. Кстати, по новым правилам столичным автовладельцам надо самим обязательно убирать снег вокруг своей машины в радиусе одного метра.

А вот пользу от сильных снегопадов видят аграрии. По словам специалистов, зимний покров идеально защитит озимые культуры от трескучих морозов. В этом году в Минской области под озимые отвели более 300 тысяч гектаров.

Благодаря снежным сугробам, теперь и каникулы соответствуют сезону - зимние. Для школьников сегодняшний снегопад - наилучший повод выбраться на улицу. Можно от души покататься на санках с горок и слепить снеговиков.

Правда, в ближайшие дни с развлечениями нужно быть осторожнее, выходить на улицу придется на короткое время. Снежный покров будет расти, а вместе с ним и минус.

Дмитрий Рябов, начальник cлужбы Республиканского центра по гидрометеорологии: "В четверг сохранятся сложные погодные условия. Порывистый ветер до 20 метров в секунду, это может привести к заносам на дорогах. Самые морозы ожидаются 7 и 8 января, когда температура будет опускаться до минус 20-28 градусов".

В целом же в январе, по прогнозам синоптиков, характер погоды будет неустойчивый, в прогнозах - ветер, много снега и новые циклоны. Так что по всем параметрам - настоящая зима только начинается.