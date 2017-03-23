Общество
23 Марта 2017 15:22
Столица готовится к проведению Европейских игр - 2019
Сегодня все работы в Минске продолжаются без спешки и дополнительной финансовой нагрузки. Об этом заявило руководство страны и столицы во время знакомства с реконструкцией и возведением спортивных объектов. Это стрелковый комплекс в микрорайоне Уручье, где учтут все возможности соревнований международного уровня. Кроме того, активно строится Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Новый объект на проспекте Победителей станет украшением города. На стадионе "Динамо"будет дан старт Европейским играм - 2019.
Напомним, вторые Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. В программе не менее 15 видов спорта. Планируется, что столицу посетят десятки тысяч спортсменов и туристов.
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