Столица будет развивать статус города, привлекательного для инвестиций

21 Декабря 2016 15:19

В следующем году в Минске продолжиться строительство детских садов и поликлиник, найдется место и для арендных домов. А центр города разгрузят от чрезмерного трафика. Сегодня мэр столицы Андрей Шорец провел большую пресс-конференцию в ратуше. Свыше 15 вопросов, большинство из которых касались экономики, строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Как отметил руководитель столицы, решить немало проблем горожан помогают прямые телефонные линии, а также контакт-центр жилищно-коммунального хозяйства 115.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома: "Следующий год - важный для города. Будет закладываться база для проведения Европейских олимпийских игр. Минск - основная площадка этого мероприятия. И здесь одна из главных задач - максимально быстро достроить легкоатлетический стадион "Динамо", где пройдет открытие и часть соревнований. Также это центр художественной гимнастики, который тоже задействуют. Мы продолжаем строить школы и детские сады, они запланированы в инвестпрограмме - все это в штатном режиме. Кроме того, к середине следующего года мы достроим в Московском районе бассейн. Мы проектируем еще. И если программа строительства бассейнов даст отдачу, то она будет реализовываться высокими темпами".

И сегодня же мэр Андрей Шорец вручил благодарности лучшим журналистам по итогам года за активную работу и творческий подход к освещению главных событий из жизни белорусской столицы. Среди награжденных и корреспонденты Агентства теленовостей Ян Пашкевич и Юлия Токарь.

Юлия Токарь, корреспондент отдела АТН Белтелерадиокомпании: "Такие высокие награды - это оценка плодотворной работы всей нашей команды АТН! Ведь именно благодаря интересным героям, нашим профессиональным телеоператорам, режиссерам и шеф-редакторам и получаются такие интересные репортажи. Поэтому хочется еще раз высказать благодарность нашей профессиональной команде Агентства теленовостей - это наша общая победа. И мы обещаем и далее стараться и нашими репортажами радовать зрителей".

Городская ратуша, где прошла пресс-конференция, в ближайшее время станет одной из новогодних резиденций Деда Мороза. Минчане смогут попасть в гости к сказочному персонажу уже 24 декабря.