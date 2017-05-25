Столичный цирк открывает летний сезон

25 Мая 2017 15:33

В программе - новые артисты и захватывающие номера. Под купол на качелях взлетают акробаты и воздушные гимнасты. На сцену впервые выйдут дрессированные буйволы, а также медведи, козы и собаки. Самых маленьких зрителей будет развлекать заслуженный артист России - клоун Андрей Аверюшкин. Наша съемочная группа первой попала за кулисы цирка во время генерального прогона.

Рассказывает Юлия Токарь. В столичном цирке "Небылица"! Под купол с качелей взлетают акробаты, в воздухе на полотнах танцуют гимнасты, а на арене козы играют свадьбу... Новую программу к летнему сезону в четырнадцатый раз подготовил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Он играет джаз на металлических емкостях, дрессирует маленьких хорьков и постоянно меняет образы, неизменен только красный нос. Клоун-домовой точно знает: номер без трюков, интерактива и юмора не цирк. Заслуженный артист России Андрей Аверюшкин вновь выступает в белорусской столице. Признается: минский зритель особенный.

Новая программа с домашним колоритом. Дрессированные козы строят пирамиды, прыгают по двухметровой лестнице и даже через обруч. А на смену им впервые выйдут буйволы.

Это настоящий эксклюзив! Семь гигантских буйволов синхронно кружатся по арене, а на спинах… медведи.

Во время антракта наша съемочная группа попала за кулисы и узнала, что азиатские быки любят полакомиться сладким.

Увидеть "Небылицу" на минской арене можно будет до 30-го июля. А 21-го сентября в белорусской столице состоится I Международный фестиваль циркового искусства. Участие в нем примут как мировые профессиональные артисты, так и любители. Лучшие номера будут включены в осеннюю программу Белгосцирка.