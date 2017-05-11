Столичный центр социального обслуживания семьи и детей переехал в Партизанский район

11 Мая 2017 15:27

Сегодня прошло открытие нового здания. В уютных условиях продолжат работу школы молодых родителей, отделения психологической поддержки и адаптации детей-инвалидов. Предлагают и новые услуги. Например, няня на час и папин сад.

В центре будут работать и волонтеры - разработаны программы для всей семьи. Лечение с помощью животных, мастер-классы и семинары от партнеров.











