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Столичный центр социального обслуживания переехал в Партизанский район
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11 Мая 2017 18:56

Столичный центр социального обслуживания переехал в Партизанский район

Столичный центр социального обслуживания семьи и детей переехал в Партизанский район. Сегодня состоялось открытие нового здания. В уютных условиях продолжат работу школы молодых родителей, отделения психологической поддержки и адаптации детей-инвалидов. Предложат и новые услуги. Например, няня на час и папин сад.

В центре будут трудиться и волонтеры – разработаны программы для всей семьи. Лечение с помощью животных, мастер-классы и семинары от партнеров.  

  

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