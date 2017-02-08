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Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол
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8 Февраля 2017 15:28

Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол

Эвакуация авто всего за три минуты. Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол. Благодаря специальному мобильному приложению дорожные милиционеры быстрее оформляют документы. Фотокамера не только фиксирует машины нарушителей, но и определяет их геолокацию. А благодаря голосовому набору в программу оперативно вносят все повреждения, которые присутствуют на кузове авто.

Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет 23 рубля. А вот эвакуация обойдется значительно дороже: с полной погрузкой - 60 рублей, а частичная стоит 50. За один день хранения на штраф-стоянке придется заплатить 7 рублей.  

  

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