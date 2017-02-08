8 Февраля 2017 15:28

Эвакуация авто всего за три минуты. Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол. Благодаря специальному мобильному приложению дорожные милиционеры быстрее оформляют документы. Фотокамера не только фиксирует машины нарушителей, но и определяет их геолокацию. А благодаря голосовому набору в программу оперативно вносят все повреждения, которые присутствуют на кузове авто.

Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет 23 рубля. А вот эвакуация обойдется значительно дороже: с полной погрузкой - 60 рублей, а частичная стоит 50. За один день хранения на штраф-стоянке придется заплатить 7 рублей.