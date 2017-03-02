Столичные фитнес-клубы предлагают новые спортивные программы

2 Марта 2017 18:47

Скай-джампинг или прыжки на мини-батутах для развития выносливости и координации, занятия с ТРX-петлями - особым оборудованием для упражнений с весом своего тела или эйрйога с использованием подвесных конструкций, гамаков для растяжки, гибкости или достижения гармонии тела и души.

Укрепить здоровье можно и с помощью инновационных технологий. ЭМС-фитнес - уникальный метод тренировок, разработанный еще в 80-е годы для космонавтов экспертами NASA - сегодня доступен и жителям столицы. Суть тренировки в электростимуляции мышц. Кстати, 25 минут такой нагрузки могут заменить час занятий в обычном спортазале.