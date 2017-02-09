Столичные дворы в центре города освободят от чужих авто

9 Февраля 2017 15:17

Теперь припарковать на придомовой территории можно исключительно те машины, которые находятся в списке доступа. В ином случае нарушителей ждут штрафы. Въезд во двор ограничивает только знак "Движение запрещено". Контролируют порядок инспекторы парковки. Чтобы стать своим и без проблем оставлять машины недалеко от дома, жильцы должны через Интернет подать заявку в местный ЖЭС. В ином случае оставить машину водители могут на платной парковке. В выходные или с 18:00 и до 8:00 такие парковки будут бесплатными.

Насколько удобны такие парковки, сейчас выясняют на примере бульвара Мулявина. Возможно, в будущем проект реализуют и в других столичных дворах, а также на стоянках у детских садов и поликлиник.