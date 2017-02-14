Столичное объединение ветеранов отметило 30-летие

14 Февраля 2017 15:22

Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны поздравляли ветеранов по случаю 30-летия основания их городской организации. Праздник провели в формате "Диалога поколений". Во время торжественной встречи молодежь города и участники Великой Отечественной читали собственные стихотворения о войне и исполняли фронтовые песни. Кроме того, наградили ветеранов, которые вместе с учеными работали над созданием экспозиций в Музее истории Великой Отечественной. Например, танковый таран - собственная история из боевой биографии танкиста-аса Александра Фени, который по памяти помогал воссоздать этот эпизод.

Сейчас столичное объединение ветеранов объединяет более 450 тысяч участников Великой Отечественной, детей войны, узников концлагерей и двух Героев Советского Союза. Один из них - Василий Мичурин - в прошлом году отметил столетний юбилей.