Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Столичное объединение ветеранов отметило 30-летие
Общество
RSS
Столичное объединение ветеранов отметило 30-летие
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 15:22

Столичное объединение ветеранов отметило 30-летие

Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны поздравляли ветеранов по случаю 30-летия основания их городской организации. Праздник провели в формате "Диалога поколений". Во время торжественной встречи молодежь города и участники Великой Отечественной читали собственные стихотворения о войне и исполняли фронтовые песни. Кроме того, наградили ветеранов, которые вместе с учеными работали над созданием экспозиций в Музее истории Великой Отечественной. Например, танковый таран - собственная история из боевой биографии танкиста-аса Александра Фени, который по памяти помогал воссоздать этот эпизод.

Сейчас столичное объединение ветеранов объединяет более 450 тысяч участников Великой Отечественной, детей войны, узников концлагерей и двух Героев Советского Союза. Один из них - Василий Мичурин - в прошлом году отметил столетний юбилей.

  

Другие новости

Рентген для поездов Рэнтген для цягнікоў X-ray - for trains: Belarusian railway tunnel scanning installed at the station "Brest-Severny" 14.02.2017 15:07 / Общество Рентген для поездов
Квадроциклы под учет Квадрацыклы пад улік 13.02.2017 21:05 / Общество Квадроциклы под учет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =