5 Января 2017 15:43

Бумажный GPS для маленьких туристов. Столичная школьница создала первую анимационную карту Минска. Елизавета Хилькевич - автор интерактивного справочника - предлагает путешествовать по столице в алфавитном порядке - на каждую букву достопримечательность и новый рассказ. Например, о графе Чапском, о здании цирка или о городских парках. Историю улиц и архитектуры школьница изучала по энциклопедиям, где и находила интересные факты и легенды города.



Елизавета Хилькевич, автор детского справочника по г. Минску:

"Все иллюстрации я делала сама, причем рисовать училась по ходу написания книги. Старалась не просто брать сухие факты, а именно так писать, чтобы было интересно детям. Например, ратуша, которая сейчас позади нас. Минчане около 150 лет жили без нее, и немногие знают что ее так долго не было".

Навигатор школьница разрабатывала три года. В планах - сделать еще две версии справочника - на белорусском и английском языках.