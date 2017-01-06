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Столичная молодежь готовится к 9 Минскому православному балу
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4 Января 2017 15:41

Столичная молодежь готовится к 9 Минскому православному балу

В этом сезоне танцевальная программа объединена темой Венского вальса. Сейчас 50 пар дебютантов разучивают первый танец. За три отделения 15 января на паркет выйдут 250 танцоров. Кстати, бал - это не только танцы. Во время праздничного вечера будет открыт литературно-музыкальный кружок, пять фотозон, стилизованных под эпоху Штрауса, продемонстрируют свои таланты и в вокале.

По традиции бал начнется торжественным полонезом, солировать в котором будут дебютанты. Программу из 36 танцев готовят уже четвертый месяц.   

 

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