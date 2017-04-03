Столичная ГАИ устроила тест для водителей на хорошие манеры

3 Апреля 2017 15:17

Столичная Госавтоинспекция провела эксперимент. Попробовали выяснить, где во время выезда машинам скорой медпомощи и пожарным нужно больше времени - проспекты, улицы, спальные районы... Сдали ли минские водители тест на хорошие манеры за рулем? Расскажет Ян Пашкевич.

Крупные перекрестки, красный цвет светофоров и пробки - такой рейтинг самых опасных мест на маршруте составил водитель скорой медпомощи Анатолий Махнач. Чтобы доехать до места происшествия, у него менее 20 минут, а поэтому нередко приходится оказываться и на встречной полосе. Но даже не это самые большие риски профессии - чаще здоровье пациента зависит от ситуации во дворах.

Столичные водители экзамен выдержали достойно - за час тест-драйва на улице Притыцкого авто с синими маячками проехало без препятствий. Медлить не пришлось и на светофорах - от гула сирены поток машин сразу расступался.

Андрей Шуканов, командир взвода ДПС ОГАИ и Фрунзенского РУВД г. Минска:

"В машинах оперативного назначения сейчас устанавливаются авторегистраторы, которые фиксируют нарушения и предоставляют их нам в ГАИ. За это можно получить штраф от 2 до 10 базовых и лишение прав до года. Если же его действия создадут аварийную ситуацию, то штраф увеличится".

Машины спасателей попробовали маневрировать по столичным дворам в Каменной Горке.

Сразу в первом же дворе большая техника спасателей встретила значительные трудности.

При этом спасатели замечают, что здесь ситуация не тупиковая - хоть и медленно, но преодолеть лабиринт машины могут. Иногда же неправильно припаркованные автомобили создают на маршруте непреодолимую баррикаду.

Только накануне эксперимента во время одного из вызовов техника спасателей застряла на дворовой парковке. К счастью, никто из людей не пострадал.

Александр Попко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси:

"Автомобиль во дворе горел и из-за него загорелся еще один. Спасатели не смогли быстро подобраться к ним и, конечно же, авто получило значительно больше повреждений, чем могло бы быть".

Специалисты отмечают, что результаты эксперимента только подтвердили - сейчас правила дорожного этикета выполняют почти 100 % водителей. А вот ответственность за жизнь соседей на дворовых территориях автовладельцы чувствуют не всегда. Кстати, чтобы расчистить дворы от машин, в этом году в столице построят 11 паркингов и гараж-стоянок и дополнительно появится свыше 5 тысяч парковочных мест.