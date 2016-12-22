Стипендии Президента Беларуси назначены 94 молодым ученым

20 Декабря 2016 07:22

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Среди стипендиатов – доктора и кандидаты наук, а также молодые ученые без степени. Их научные достижения используются в работе предприятий и учреждений социальной сферы Беларуси. По многим разработкам получены патенты на изобретения.