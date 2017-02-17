Общество
20 Февраля 2017 15:15
Ставка на экономию
Расходы на оказание коммунальных услуг в столице в этом году должны снизиться на 10 %. При этом качество работ выйдет на новый уровень. В первую очередь ставка на экономию топливно-энергетических ресурсов и подготовку высококвалифицированных кадров. В этом году в Минске начали выпускать узкопрофильных специалистов - это хаус-мастера, которые имеют сразу несколько специальностей.
Как отмечают коммунальники, реформа в Минске повысила конкуренцию среди клининговых компаний, выросло и качество услуг. Опыт столицы в этом году будут перенимать и областные центры.
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