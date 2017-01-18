Стать студентом можно и без ЦТ

18 Января 2017 15:22

В новых правилах приема в вузы - особые условия для выпускников педагогических классов. Чтобы пройти вступительную кампанию без централизованного тестирования, абитуриентам нужны только высокие баллы в аттестате и хорошие рекомендации. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

Первые классы педагогического профиля начали появляться в столице два года назад. В этом году в 22 учреждениях образования Минска открыто 20 классов и 15 групп, ученики которых попробовали себя в роли учителя и оценили трудность и ответственность этой работы.

В первую очередь ученики на углубленном уровне факультатива, так называемое введение в профессию.

В 20-й столичной гимназии классов, в которых ученикам преподают соответствующие профильные дисциплины, здесь 8. В этом году и первый выпуск. Из 4-ех 11-ых классов ученики как минимум одного планируют стать студентами университета имени Танка.

10-классник Владислав Бреский только третью четверть постигает азы педагогики и психологии. Однако юноша уже определился со своей профессиональной судьбой. Он планирует стать учителем математики.

С этого года школьники, которые 2 года учатся в классах педагогической направленности, смогут поступить на профильные специальности в вуз без централизованного тестирования. Главные условия - отметки не ниже 8 баллов по профильным и 7 по всем остальным предметам и положительные рекомендации от педагогического совета.

После специальная комиссия решит - сдавать абитуриенту ЦТ или нет. При этом обязательно отработать по распределению надо будет как минимум пять лет.

Сегодня их эффективность очевидна: во-первых, решается вопрос профориентации и обеспеченности педагогическими кадрами; во-вторых, ученики получают знания, которые каждому из них обязательно пригодятся в жизни.