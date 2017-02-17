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Стать солдатом на два дня
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20 Февраля 2017 18:44

Стать солдатом на два дня

Строевая и огневая подготовка для потенциальных призывников. 20 юношей стали солдатами на два дня. Патриотическая акция стартовала сегодня в одной из армейских частей под Минском. Вместе с армейцами добровольцы из восьми районов Минской области пройдут стандартную подготовку. Сегодня в расписании метание учебных ручных гранат, радиационная, химическая и биологическая защита.

Завтра участники акции соберутся на совместный диалог - обсудить вопросы армейской жизни и наградить добровольцев, которые показали отличные результаты допризывной подготовки.

  

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