Общество
20 Февраля 2017 18:44
Стать солдатом на два дня
Строевая и огневая подготовка для потенциальных призывников. 20 юношей стали солдатами на два дня. Патриотическая акция стартовала сегодня в одной из армейских частей под Минском. Вместе с армейцами добровольцы из восьми районов Минской области пройдут стандартную подготовку. Сегодня в расписании метание учебных ручных гранат, радиационная, химическая и биологическая защита.
Завтра участники акции соберутся на совместный диалог - обсудить вопросы армейской жизни и наградить добровольцев, которые показали отличные результаты допризывной подготовки.
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