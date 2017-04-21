Общество
22 Апреля 2017 15:09
Старые солнечные часы снова показывают точное время
Самые старые в Гродненской области солнечные часы теперь снова показывают точное время. На Августовском канале у шлюза Волкушек после реконструкции установили двухсотлетний астрономический хронометр. Скульптор Владимир Пантелеев потратил несколько месяцев, чтобы реставрировать этот часовой объект. Сложнее всего было точно установить стрелку. Несколько дней пришлось ждать солнечную погоду. Кстати, согласно местной легенде, в начале XIX века эти солнечные часы в честь любимой женщины установил генерал Игнатий Прондзинский, который тогда руководил обустройством Августовского канала.
Другие новости
22.04.2017 16:07 / Общество "Клуб редакторов" в 21:40 на "Беларусь 1"
22.04.2017 15:06 / Общество В Гродненской области на субботник вышли около 340 тысяч человек
22.04.2017 15:05 / Общество В Витебской области к трудовой акции присоединились 350 тысяч жителей
22.04.2017 15:03 / Общество Премьер-министр поучаствовал в посадке елей в Смолевичском районе
22.04.2017 15:02 / Общество Наталья Кочанова и Максим Рыженков приняли участие в республиканском субботнике
22.04.2017 15:00 / Общество К субботнику в Беларуси присоединились Василий Жарко и Владимир Семашко
22.04.2017 14:59 / Общество Все желающие стали участниками первого в Беларуси экомарафона
22.04.2017 12:14 / Общество Работники Белтелерадиокомпании вышли на субботник
22.04.2017 12:11 / Общество В Могилевской области на субботник вышли более трехсот сорока тысяч жителей
22.04.2017 12:07 / Общество В Бресте на трудовую акцию вышли специалисты облисполкома
22.04.2017 12:05 / Общество Аллея, ведущая к Кургану Славы, расскажет историю масштабной наступательной операции "Багратион"
22.04.2017 11:00 / Общество На Августовском канале появилась новая достопримечательность
22.04.2017 09:25 / Общество Сегодня в Беларуси пройдет республиканский субботник
22.04.2017 09:23 / Общество Библиотеки распахнули свои двери для тех, кому не спится
22.04.2017 09:04 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
21.04.2017 20:43 / Общество Сделать чище родную землю завтра выйдут миллионы белорусов
21.04.2017 20:40 / Общество 14-й отдельный полк правительственной связи проходит проверку
21.04.2017 19:11 / Общество 10-тысячного туриста встретили сегодня в Гродно
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)