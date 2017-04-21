Старые солнечные часы снова показывают точное время

22 Апреля 2017 15:09

Самые старые в Гродненской области солнечные часы теперь снова показывают точное время. На Августовском канале у шлюза Волкушек после реконструкции установили двухсотлетний астрономический хронометр. Скульптор Владимир Пантелеев потратил несколько месяцев, чтобы реставрировать этот часовой объект. Сложнее всего было точно установить стрелку. Несколько дней пришлось ждать солнечную погоду. Кстати, согласно местной легенде, в начале XIX века эти солнечные часы в честь любимой женщины установил генерал Игнатий Прондзинский, который тогда руководил обустройством Августовского канала.