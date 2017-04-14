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Старинные традиции росписи пасхальных яиц возрождают под Столбцами
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14 Апреля 2017 15:44

Старинные традиции росписи пасхальных яиц возрождают под Столбцами

Воспитанники Деревнянской художественной школы рисуют иглой и воском. Это могут быть как геометрические узоры и природные мотивы, так и более сложные - лики святых и библейские сюжеты. Например, чтобы получить крапанку, узоры выводят воском. После красят - от светлого до темного цвета. Более кропотливый и деликатный способ росписи - царапанка. Ажурные узоры и картины мастера создают только иглой. Со временем возникли и другие варианты декора - бисером или тканью.

Сегодня у христиан Великая пятница. Кстати, в этом году Пасху и православные, и католические верующие отметят вместе 16 апреля.

  

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