Старинную икону XIX века обнаружили сотрудники таможни в почтовом отправлении

22 Марта 2017 12:09

По данным ведомства, посылка следовала из Америки на адрес минчанина. Согласно декларации, в бандероли перемещалась картина с рамкой. Однако при таможенном досмотре вместо обычной живописи обнаружили завернутую в полиэтилен икону в окладе. Эксперты установили, что образ "Матерь Божая Смоленская" был написан во второй половине XIX века и относится к категории культурных ценностей. Предварительно произведение искусства оценили в 4 000 долларов. Сейчас икона изъята до решения суда.