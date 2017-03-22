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Старинную икону XIX века обнаружили сотрудники таможни в почтовом отправлении
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22 Марта 2017 12:09

Старинную икону XIX века обнаружили сотрудники таможни в почтовом отправлении

По данным ведомства, посылка следовала из Америки на адрес минчанина. Согласно декларации, в бандероли перемещалась картина с рамкой. Однако при таможенном досмотре вместо обычной живописи обнаружили завернутую в полиэтилен икону в окладе. Эксперты установили, что образ "Матерь Божая Смоленская" был написан во второй половине XIX века и относится к категории культурных ценностей. Предварительно произведение искусства оценили в 4 000 долларов. Сейчас икона изъята до решения суда.
  

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