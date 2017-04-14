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Стали известны сроки проведения централизованного тестирования в этом году
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14 Апреля 2017 19:17

Стали известны сроки проведения централизованного тестирования в этом году

Первое испытание по белорусскому языку состоится 12 июня. Далее с разницей в два дня - русский язык, еще через два - обществоведение. Математику абитуриенты будут сдавать 18 июня, биологию - 20-го, иностранный язык - 22-го. Далее по расписанию химия и физика. Испытание по истории Беларуси пройдет 28 июня, 30-го абитуриенты смогут проверить свои знания в географии. Последнее ЦТ пройдет 2 июля, это испытание по всемирной истории.

Регистрация же на централизованное тестирование начнется 30 апреля, завершится 3 июня. Напомним, в этом году впервые абитуриенты имеют возможность сдать четыре предмета, а сертификаты будут действительны два года. Кроме того, во вступительной кампании предусмотрены три резервных дня вместо одного.

  

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