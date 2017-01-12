Стали известны лауреаты премии "За духовное возрождение"

10 Января 2017 07:00

Накануне Глава государства подписал указы о присуждении пяти высоких наград и десяти спецпремий Президента деятелям культуры и искусства.

Лауреатами премии "За духовное возрождение" стали коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей и инвалидов, а также Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка. Награды удостоена Федерация профсоюзов Беларуси за проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Одно из них - масштабная реконструкция Кургана Славы. Среди лауреатов премии - также завкафедрой архитектуры Белорусского национального технического университета Сергей Сергачев - за единственную в своем роде книгу "Народное зодчество Беларуси" и настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря игумен Евсевий. Он помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По итогам прошлого года присуждены и 10 спецпремий Президента деятелям культуры и искусства. В числе обладателей - и коллектив Белтелерадиокомпании - за создание серии роликов "Мы сделали это вместе".