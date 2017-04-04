Стали известны имена лауреатов Государственной премии в сфере науки и культуры

4 Апреля 2017 21:16

Стали известны имена лауреатов Государственной премии сразу в двух сферах: науки и культуры. Указ сегодня подписал Глава государства. Так, в области литературы, искусств и архитектуры высокую награду получит коллектив Национального Большого театра оперы и балета за значительный личный вклад в постановку оперного спектакля "Седая легенда" по произведению белорусского классика Владимира Короткевича. Удостоен Госпремии и композитор Владимир Кондрусевич за создание музыки сразу к нескольким балетам и мюзиклам, среди которых нашумевшие "Мефисто" и "Софья Гольшанская".

В сфере науки и техники высокая награда присуждена сотрудникам 9-ой минской больницы и коллективу РНПЦ "Кардиология" за разработку и внедрение технологий трансплантации органов и тканей у детей и взрослых. Все они хирурги с мировыми именами, которые каждый день дарят белорусам шанс на вторую жизнь.

Государственную премию за разработку микроэлектронных изделий специального назначения получат сотрудники сразу двух предприятий: "Интеграл" и "Планар", кроме того, над проектом работал и сотрудник Академии наук. Все эти работы, по сути, отражение важнейших достижений нашей страны. Для каждого из тех, кто удостоен высокой награды, его профессия стала, бесспорно, делом жизни.