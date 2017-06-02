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Стали известны финалисты проекта "Папа, мама, я - футбольная семья!"
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5 Июня 2017 07:18

Стали известны финалисты проекта "Папа, мама, я - футбольная семья!"

Обязательное условие фестиваля - играть должны не только дети, но и их родители. В этом году фестиваль проходит в два этапа. Сначала лучшие семейные команды выбирают в регионах, как раз в Минске состоялся заключительный раунд. А в сентябре пройдет республиканский финал. Победители получат билеты в вип-ложу на матч футбольной сборной Беларуси.

10 лучших семей каждой области выступят в финальных соревнованиях, которые пройдут в Минске во время единой недели массового футбола.

  

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