Стали известны финалисты проекта "Папа, мама, я - футбольная семья!"

5 Июня 2017 07:18

Обязательное условие фестиваля - играть должны не только дети, но и их родители. В этом году фестиваль проходит в два этапа. Сначала лучшие семейные команды выбирают в регионах, как раз в Минске состоялся заключительный раунд. А в сентябре пройдет республиканский финал. Победители получат билеты в вип-ложу на матч футбольной сборной Беларуси.

10 лучших семей каждой области выступят в финальных соревнованиях, которые пройдут в Минске во время единой недели массового футбола.