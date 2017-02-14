14 Февраля 2017 15:20

Капитальный ремонт - максимум за полгода. Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается. Он напрямую зависит от объема работ. Сегодня во время капитального ремонта ведется замена инженерных сетей, систем отопления, газа и водоснабжения, обновление фасадов и крыш. Тепловая модернизация не входит в обязательный пакет, ее проводят в исключительных случаях после экспертизы и обследования здания. В прошлом году в Минске отремонтировали 155 жилых домов.

Ремонт многоэтажек в столице выполняется по программе "Комфортное жилье - благоприятная среда." Ежегодно количество капитально ремонтируемых объектов увеличивается.