Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается
Общество
RSS
Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 15:20

Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается

Капитальный ремонт - максимум за полгода. Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается. Он напрямую зависит от объема работ. Сегодня во время капитального ремонта ведется замена инженерных сетей, систем отопления, газа и водоснабжения, обновление фасадов и крыш. Тепловая модернизация не входит в обязательный пакет, ее проводят в исключительных случаях после экспертизы и обследования здания. В прошлом году в Минске отремонтировали 155 жилых домов.

Ремонт многоэтажек в столице выполняется по программе "Комфортное жилье - благоприятная среда." Ежегодно количество капитально ремонтируемых объектов увеличивается.

  

Другие новости

Рентген для поездов Рэнтген для цягнікоў X-ray - for trains: Belarusian railway tunnel scanning installed at the station "Brest-Severny" 14.02.2017 15:07 / Общество Рентген для поездов
Квадроциклы под учет Квадрацыклы пад улік 13.02.2017 21:05 / Общество Квадроциклы под учет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =