Общество
14 Февраля 2017 15:20
Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается
Капитальный ремонт - максимум за полгода. Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается. Он напрямую зависит от объема работ. Сегодня во время капитального ремонта ведется замена инженерных сетей, систем отопления, газа и водоснабжения, обновление фасадов и крыш. Тепловая модернизация не входит в обязательный пакет, ее проводят в исключительных случаях после экспертизы и обследования здания. В прошлом году в Минске отремонтировали 155 жилых домов.
Ремонт многоэтажек в столице выполняется по программе "Комфортное жилье - благоприятная среда." Ежегодно количество капитально ремонтируемых объектов увеличивается.
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