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Среднюю школу № 8 в Кричеве введут в строй к 1 сентября
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14 Июня 2017 21:08

Среднюю школу № 8 в Кричеве введут в строй к 1 сентября

Среднюю школу № 8 в Кричеве, в микрорайоне Комсомольский, введут в строй к 1 сентября. Это сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время визита в Могилевскую область. Отметим, здание возводится рядом с площадкой, где находилась старая гимназия, в которой 29 августа 2014 года произошло обрушение. В настоящее время завершаются отделочные работы, ведется строительство бассейна и стадиона. На следующей неделе приступят к благоустройству прилегающей территории.

Как подчеркнул вице-премьер, школа должна стать одним из самых современных учреждений образования не только в области, но и стране.  

  

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