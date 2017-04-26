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Спортивная подготовка школьников в Молодечненском районе - образцовая для всей Минской области
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26 Апреля 2017 18:45

Спортивная подготовка школьников в Молодечненском районе - образцовая для всей Минской области

Это доказали сами ученики во время олимпиады. Тестирование, баскетбол, плавание на 50 м, акробатическая комбинация. 23 команды из каждого района области боролись за первенство.

Спортивное первенство в формате олимпиады проходит в Минской области 13 лет. Аналогов такому чемпионату по предмету "Физическая культура и здоровье" в Беларуси нет.

  

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