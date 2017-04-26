Спортивная подготовка школьников в Молодечненском районе - образцовая для всей Минской области

26 Апреля 2017 18:45

Это доказали сами ученики во время олимпиады. Тестирование, баскетбол, плавание на 50 м, акробатическая комбинация. 23 команды из каждого района области боролись за первенство.

Спортивное первенство в формате олимпиады проходит в Минской области 13 лет. Аналогов такому чемпионату по предмету "Физическая культура и здоровье" в Беларуси нет.