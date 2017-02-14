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Спорные вопросы поможет решить телефонный звонок
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14 Февраля 2017 18:48

Спорные вопросы поможет решить телефонный звонок

Такой возможностью можно воспользоваться во время прямых линий, которые пройдут в эту субботу, 18 февраля, в столице и Минской области.

В мэрии жителей города выслушает исполняющий обязанности первого заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов, набрав номер телефона, который сейчас видите на экране.

В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомню, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.

  

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