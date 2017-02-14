Общество
14 Февраля 2017 18:48
Спорные вопросы поможет решить телефонный звонок
Такой возможностью можно воспользоваться во время прямых линий, которые пройдут в эту субботу, 18 февраля, в столице и Минской области.
В мэрии жителей города выслушает исполняющий обязанности первого заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов, набрав номер телефона, который сейчас видите на экране.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомню, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.
Другие новости
14.02.2017 19:04 / Общество 200 человек в Гомельской области освобождены от уплаты сбора по Декрету №3
14.02.2017 19:01 / Общество Беларусь выходит на новый уровень подготовки территориальной защиты
14.02.2017 18:55 / Общество Инспекторы ГАИ сегодня вручали своеобразные валентинки
14.02.2017 18:52 / Общество Акцию по самотестированию на ВИЧ провели сегодня медийные персоны
14.02.2017 15:26 / Общество Романтический праздник поддержали и в зоопарке
14.02.2017 15:22 / Общество Столичное объединение ветеранов отметило 30-летие
14.02.2017 15:20 / Общество Срок проведения модернизации жилых домов в столице сокращается
14.02.2017 15:07 / Общество Рентген для поездов
14.02.2017 09:09 / Общество Продолжают работу прямые телефонные линии
14.02.2017 09:07 / Общество Онлайн-конференция с Дмитрием Мирончиком завтра в 12:00 на tvr.by
14.02.2017 07:19 / Общество Беларусь отмечает День всех влюбленных
14.02.2017 07:16 / Общество В конце недели в Беларуси прогнозируют оттепель
13.02.2017 21:21 / Общество Белорусы изобрели первую в мире клавиатуру с сенсорными клавишами
13.02.2017 21:14 / Общество На заметку белорусским покупателям
13.02.2017 21:11 / Общество Один миллион двести тысяч человек приняли участие в игре "Удача в придачу"
13.02.2017 21:05 / Общество Квадроциклы под учет
13.02.2017 18:45 / Общество Китайский праздник фонарей отметили в Минске
13.02.2017 15:36 / Общество В Ботаническом саду создали двухметровые фигуры изо льда