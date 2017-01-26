Список наркотических веществ, запрещенных на территории нашей страны, расширен

26 Января 2017 15:12

Его пополнили 46 наименований. Сегодня обновленный реестр опубликовали на национально-правовом интернет-портале. Инициатива внесения изменений в уже существующий перечень принадлежит отечественным экспертам. Обычно опасное наркотическое вещество изымает милиция. После этого специалистам необходимо некоторое время для того, чтобы внести наркотик в список запрещенных. Однако в данном случае правоохранители сработали на опережение. Ни одна из указанных в реестре формул в Беларуси еще не встречалась, но уже является подконтрольной. Поэтому за ввоз и распространение этих наркотиков уже сейчас предусмотрена уголовная ответственность.