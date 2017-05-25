Общество
22 Мая 2017 07:06
СПИД - загадка, чума или мистификация. Сегодня в ток-шоу "Форум"
Загадка, чума или мистификация века? Пока ученые по всему миру ищут лекарство от СПИДа, растет число скептиков, которые утверждают: СПИДа нет. Почему они не признают существование вируса и призывают других отказаться от лечения? Истории людей, которые оказались по разные стороны красной линии одной проблемы. Сегодня в студии ток-шоу "Форум".
Чума ХХ, а теперь и ХХІ века. СПИД. Что мы можем против него? А кто не верит в реальность ВИЧ и почему? СПИД-диссиденты - кто они?
Почему пока одни тратят все силы, чтобы отвоевать как можно больше жизней у ВИЧ, другие пытаются доказать, что СПИДа нет? Обе стороны лицом к лицу. "Форум". Понедельник, 8 вечера.
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