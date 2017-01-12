Спецпремии Президента удостоились наши коллеги

10 Января 2017 17:20

В эти минуты проходит торжественная церемония вручения премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента Республики Беларусь. Лауреатами спецпремии стали и наши коллеги за создание роликов "Мы сделали это вместе". Подробности в "Панораме".

Телеверсия торжественной церемонии в 21:45 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".



























































































