Специальный совет сможет корректировать белорусскую систему образования

15 Февраля 2017 15:09

Родители школьников, политики, общественные деятели, представители культуры и здравоохранения теперь смогут сами корректировать белорусскую систему образования. Для этого в нашей стране будет создан специальный совет. Сегодня об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства, посвященной итогам прошлого года. Совет позволит объединить тех, кто напрямую связан с системой образования, но не подчиняется самому ведомству.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Система образования в Республике Беларусь выстроена, но как любая система она должна развиваться, должна адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним факторам, которые происходят как у нас в стране, так и за пределами. Понятно, мы будем корректировать соответствующие формы и методы работы".

На коллегии были озвучены и результаты пилотного проекта, который начал действовать в прошлом году: в тех школах, где было введено нормативное финансирование, средняя зарплата учителей выросла почти на 13 процентов. Иными словами, это прозрачное распределение бюджета. Эта работа продолжится и в 2017-м, а количество школ - участниц проекта увеличится.