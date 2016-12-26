Специальный репортаж "Мечты сбываются" вечером на "Беларусь 1"

27 Декабря 2016 12:09

Под Новый год возможно все. Агентство теленовостей снарядило в путь необычного Деда Мороза, чтобы без подарков не остались те, кто нуждается в этом больше всего. Авантюрист, путешественник и просто хороший парень Саша Авдевич еще раз доказывает: в мире нет ничего невозможного, а мечты сбываются. Смотрите сегодня специальный репортаж сразу после "Панорамы".