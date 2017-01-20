Специальный репортаж "Курс на "Евровидение" вечером на "Беларусь 1"

20 Января 2017 07:22

Ради "Евровидения" они сажают себя в клетку, ставят английское произношение, растапливают льды и бьют в гигантский барабан. Кому песни для "Евровидения" написали в Голливуде, а кто боролся за композицию с Сергеем Лазаревым? Закулисье национального отбора на главный песенный конкурс континента в специальном репортаже "Курс на "Евровидение". Смотрите сегодня после "Панорамы".