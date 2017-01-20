Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Специальный репортаж "Курс на "Евровидение" вечером на "Беларусь 1"
Общество
RSS
Специальный репортаж "Курс на "Евровидение" вечером на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

20 Января 2017 07:22

Специальный репортаж "Курс на "Евровидение" вечером на "Беларусь 1"

Ради "Евровидения" они сажают себя в клетку, ставят английское произношение, растапливают льды и бьют в гигантский барабан. Кому песни для "Евровидения" написали в Голливуде, а кто боролся за композицию с Сергеем Лазаревым? Закулисье национального отбора на главный песенный конкурс континента в специальном репортаже "Курс на "Евровидение". Смотрите сегодня после "Панорамы".

  

Теги: Евровидение-2017

Другие новости

Уникальная операция в Гродно Унікальная аперацыя ў Гродне Unique operation in Grodno 19.01.2017 19:05 / Общество Уникальная операция в Гродно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =