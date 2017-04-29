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Специальный репортаж "Гуманное сердце" сегодня после "Панорамы"
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2 Мая 2017 07:00

Специальный репортаж "Гуманное сердце" сегодня после "Панорамы"

Хранители гуманных ценностей и люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Кто такие волонтеры Красного Креста? Где учат доброте, милосердию и гуманности? Фильм, который основан на реальных историях.

Специальный репортаж "Гуманное сердце" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

  

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