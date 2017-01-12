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Специальный репортаж "Бочка замерзания" сегодня после "Панорамы"
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11 Января 2017 07:06

Специальный репортаж "Бочка замерзания" сегодня после "Панорамы"

Конец нефтяной эры. Миф или близкое будущее? Ситуация на мировом рынке углеводородов. Что ждет сырьевые экономики? И чем заменят топливный ресурс? "Бочка замерзания". Специальный репортаж журналистов Агентства теленовостей смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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