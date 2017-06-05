Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"

6 Июня 2017 07:11

Они променяли городскую суету на тишину и спокойствие деревенской глуши. Истории коренных горожан, которые бросили все и уехали жить в заброшенные деревни. Как выжить на селе, где нет отопления, воды в кране, магазинов и транспорта, и главное - быть счастливым человеком? Мы называем их дауншифтеры. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" специальный репортаж Агентства теленовостей "Земляне".