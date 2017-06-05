Главная>>Общество>>Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"
Общество
RSS
Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 07:11

Специальный репортаж АТН "Земляне" в 21:45 на "Беларусь 1"

Они променяли городскую суету на тишину и спокойствие деревенской глуши. Истории коренных горожан, которые бросили все и уехали жить в заброшенные деревни. Как выжить на селе, где нет отопления, воды в кране, магазинов и транспорта, и главное - быть счастливым человеком? Мы называем их дауншифтеры. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" специальный репортаж Агентства теленовостей "Земляне".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 6 июня Прагноз надвор’я на 6 чэрвеня 05.06.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 6 июня
Инклюзия через творчество Інклюзія праз творчасць Inclusion through art 05.06.2017 15:31 / Общество Инклюзия через творчество

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =