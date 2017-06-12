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Специальный репортаж АТН в 21:45 на "Беларусь 1"
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13 Июня 2017 07:10

Специальный репортаж АТН в 21:45 на "Беларусь 1"

Люди, которые вершат мировую историю. Журналисты Агентства теленовостей взглянули на Дональда Трампа и Ангелу Меркель под другим углом. Смотрите сегодня специальный репортаж Агентства теленовостей после "Панорамы".

  

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