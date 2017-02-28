28 Февраля 2017 07:02

Какой след на белорусской земле оставили репрессии 20-50-х годов прошлого века, почему Куропаты требуют особого статуса, и каким может быть мемориал на месте трагических событий? Ответы на эти вопросы ищут журналисты, эксперты, ученые и историки. Специальный проект: "Куропаты - место скорби и памяти". Смотрите сегодня после "Панорамы".