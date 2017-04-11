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Специальный проект АТН ко Дню космонавтики
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13 Апреля 2017 07:11

Специальный проект АТН ко Дню космонавтики

Беларусь космическая. Каким будет третий спутник нашей страны и что за секреты хранят заводы, работавшие на космос в советское время? Новейшие разработки и традиции: белорусский след в легендарном полете Гагарина и возведении Байконура, а также невероятные возможности нашей оптики. И эксклюзивное интервью с околоземной орбиты. Агентство теленовостей представляет специальный проект ко Дню космонавтики.

  

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