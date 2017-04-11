Специальный проект АТН ко Дню космонавтики

13 Апреля 2017 07:11

Беларусь космическая. Каким будет третий спутник нашей страны и что за секреты хранят заводы, работавшие на космос в советское время? Новейшие разработки и традиции: белорусский след в легендарном полете Гагарина и возведении Байконура, а также невероятные возможности нашей оптики. И эксклюзивное интервью с околоземной орбиты. Агентство теленовостей представляет специальный проект ко Дню космонавтики.