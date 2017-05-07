Специальные учения бойцов МЧС прошли сегодня в Борисовском районе

6 Мая 2017 21:20

Избежать серьезных последствий аварии удалось благодаря слаженной и оперативной работе спасателей. Определенные навыки и четкие действия в таких ситуациях оттачиваются регулярно во время специальных учений. Одни из таких прошли сегодня в Борисовском районе.

На учебном полигоне бойцам МЧС пришлось показать всю подготовку в тушении жилых домов, промышленных предприятий и лесных очагов. Отработали действия и пилоты авиации во время локализации пожаров с воздуха и эвакуации людей из высотных зданий. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил высокую подготовку сотрудников ведомства и заверил, что сегодня все подразделения МЧС готовы противостоять любой стихии. К слову, учения были показательными - за действиями профессионалов следили студенты из всей страны - финалисты конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее".

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Глава государства всегда отмечает, что молодежь - это ресурс любого государства. И мы очень много уделяем этому внимания, и практически приоритет в нашей деятельности - это, конечно, работа с подрастающим поколением. Мы зашли в детские садики, школы. И сегодня мы эффективно работаем со студентами, потому что они - студенты, а завтра специалисты, руководители, молодые семьи. И от того, как они подготовлены, будет зависеть и будущее, и наша безопасность".

Кроме того, будущих молодых специалистов познакомили с техникой спасателей, работой медпунктов и теорией по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перед студентами выступил и министр образования Игорь Карпенко.