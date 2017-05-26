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Специальная комиссия положительно оценила подготовку столичных пляжей
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26 Мая 2017 15:28

Специальная комиссия положительно оценила подготовку столичных пляжей

На зонах отдыха сейчас завершается благоустройство: расчистка береговой линии, стрижка газона. К купальному сезону пляжи оборудовали дополнительными беседками, мангалами, на смену старым установлены новые, более удобные кабинки для переодевания. Новинка сезона - уличные тренажеры и воркаут-площадки. К 3 июня будет завершена подсыпка пляжей.

Всего в столице оборудовано 20 пляжей на 4 водохранилищах - Цнянке, Дроздах, Кринице и Заславском. В сезон только в выходные на них отдыхают около 400 тысяч человек.

  

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