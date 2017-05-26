Специалисты радиоэлектронной борьбы из Беларуси и России провели учения

26 Мая 2017 07:14

Выявление и подавление неприятеля на земле и в воздухе отработали специалисты радиоэлектронной борьбы из Беларуси и России. Совместные учения прошли на нескольких полигонах страны. Подобную масштабную тренировку учебные поля белорусской армии принимают впервые. По замыслу подразделения радиоэлектронной борьбы сражаются с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами условного противника.

В маневрах задействовано около полутора тысяч человек личного состава и порядка 200 единиц военной и специальной техники.