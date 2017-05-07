Специалисты прогнозируют снижение количества случаев укусов клещей

7 Мая 2017 12:09

Из-за прохладной весны специалисты прогнозируют в этом году снижение количества случаев укусов клещей до 40 процентов. Если такая температура сохранится и осенью, то ожидается всего около 35 000 случаев. Пока же пик активности паукообразных откладывается на вторую половину мая и июнь. Первые укусы в этом году зарегистрированы еще в феврале в Брестской области.

Анатолий Красько, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

“Мы отмечаем, что зараженность клещей постепенно на несколько процентов в год увеличивается. Кроме того, выявляются дополнительные какие-то виды. Сейчас мы активно исследуем боррелию miyamotoi. Это новый вариант боррелии, который раньше был хорошо известен на Урале, и это более тяжелые клинические проявления”.

Избежать серьезных последствий от укуса переносчика клещевого энцефалита помогут прививки. Врачи рекомендуют две вакцинации с интервалом от одного до семи месяцев.