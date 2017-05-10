10 Мая 2017 15:27

Краснокнижник в свободной продаже. Специалисты по охране окружающей среды обеспокоены участившимися случаями торговли черемшой, либо как называют в народе это растение – медвежьего лука. Полезная, но редкая трава одна из первых появляется после зимы. На огородах черемша вырастает чуть позже, а поэтому некоторые люди собирают ее в лесу и продают на рынках. Антонина Станкевич продолжит тему.

Сначала несколько километров по бездорожью на машине и еще два-три - пешком вглубь леса. Медвежий лук любит заболоченные, влажные места, а поэтому найти черемшу не так и просто.

Лесничий Валерий Семченко показывает небольшую плантацию с полезным растением. Специалист объясняет: большой беды бы не было, если бы люди срывали по листу. Однако чаще всего вырывают сразу весь куст, с корнями. После такого черемша не растет на следующий год. Вот почему растение попало в Красную книгу.

В продаже полезное растение можно встретить на рынках. Увидев телекамеру, продавцы прячутся за спинами соседей. Однако нам удается выяснить, что полезное растение принесли на продажу не с собственного огорода.

В отличие от тех же подснежников, черемшу лесную вряд ли отличишь от той, что выращивают на собственном подворье. А поэтому запретить ее продавать на рынках не могут. Остается разве что надеяться на честность людей.

А также на рейды лесничих либо фотоловушки. Инженер-лесопатолог Павел Ильинчик рассказывает: поймать злоумышленников за руку очень трудно, но, когда получается, штраф за незаконный сбор растения может составить более 400 рублей.

Чтобы восполнить лесные запасы полезного растения, надо, чтобы прошло несколько десятков лет. И при этом люди не должны вредить природе. Только при таких условиях черемша сможет выйти из Красной книги.