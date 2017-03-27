Мультсериал от спасателей

27 Марта 2017 15:22

Спасатели во время весенних каникул усилили профилактическую работу со школьниками. Как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, детям объяснит и мультсериал. Главные герои - птица, бобр, заяц и волк - рассказывают, к чему может привести игра со спичками, электроприборами и что может случиться во время опасного выхода на лед.

В Интернете доступны уже 4 серии мультфильма. Всего же планируется 9 выпусков. Спасатели рекомендуют и родителям смотреть и обсуждать ситуации из фильма со своими детьми.