Спасатели стран Содружества будут действовать по одним принципам и подходам

11 Апреля 2017 15:03

Модельный закон о гражданской защите населения может заработать в СНГ к 2020 году. Беларусь - основной разработчик документа. О взаимодействии сегодня в Минске говорят спасатели стран ОДКБ. К ним присоединились и представители Китая. Специалисты отмечают, что создание общей системы упростит межведомственные и межгосударственные действия в случае чрезвычайных ситуаций.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси: "Два основных направления: практика, научные разработки и их внедрение в жизнь, и общие вещи, переход еще от советской, хорошей, эффективной системы гражданской обороны к еще более лучшей, качественной системе гражданской защиты. Эти шаги мы делаем вместе, синхронно. В том числе на конференции будет представлен этот белорусский модельный законопроект. Нам очень важна реакция, отклики от наших коллег".

Талгат Нурмагамбетов, зампредседателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана: "Этот закон имеет право жить, он будет, скорее всего, запущен и разработан с учетом именно тех моментов, которые были в нашем проекте. Были сложности, недопонимания, но мы это успешно прошли".

Кроме того, во время конференции наши спасатели представили новейшие белорусские разработки в области защиты человека от негорящей пропитки тканей до облегченной формы сотрудника МЧС.