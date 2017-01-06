Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома

6 Января 2017 15:10

В Беларуси же морозы, которые сменили снегопады, на жизнь страны существенно не повлияли. Энергосистема работает в штатном режиме. Все отключения оперативно устраняются. По информации МЧС, серьезных происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.

Нелегко пришлось этим утром автомобилистам - у кого-то не получилось завестись, кто-то замерз в дороге. На помощь приходили сотрудники ГАИ. Что касается общественного транспорта, то в столице утром из-за короткого замыкания загорелся автобус. Никто не пострадал. В другом районе столицы с рельсов сошел трамвай. Все это незначительно повлияло на транспортное сообщение. Многие белорусы признаются, что такие морозы им по вкусу.

Самый сильный мороз в стране сегодня был зафиксирован на отметке минус 25. По словам синоптиков, это не рекорд. Ближайшей ночью будет еще холоднее - ожидается до 32 градусов мороза. Спасатели рекомендуют без необходимости, особенно детям и пенсионерам, не выходить из дома. Зарегистрирован уже 21 случай обморожения.