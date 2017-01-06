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Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома
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6 Января 2017 15:10

Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома

В Беларуси же морозы, которые сменили снегопады,  на жизнь страны существенно не повлияли. Энергосистема работает в штатном режиме. Все отключения оперативно  устраняются.  По информации МЧС, серьезных происшествий за минувшие сутки не зафиксировано.

Нелегко пришлось этим утром автомобилистам - у кого-то  не получилось завестись, кто-то замерз в дороге. На помощь  приходили сотрудники ГАИ. Что  касается общественного транспорта, то в столице утром из-за короткого замыкания загорелся автобус. Никто не пострадал. В другом районе столицы  с рельсов сошел трамвай. Все это незначительно повлияло на транспортное  сообщение. Многие белорусы признаются, что такие морозы им  по вкусу.

Самый сильный мороз в стране сегодня  был зафиксирован на отметке минус 25. По словам синоптиков,   это  не рекорд. Ближайшей  ночью будет еще холоднее - ожидается до  32 градусов мороза. Спасатели рекомендуют без необходимости, особенно детям и пенсионерам,  не выходить из дома. Зарегистрирован уже 21 случай обморожения.

 

 

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