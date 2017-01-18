Общество
18 Января 2017 19:47
Спасатели несут дежурство в местах, оборудованных для купания на Крещение
Спасатели, медики и сотрудники милиции несут дежурство в местах, оборудованных для купания на Крещение. Окунуться в прорубь в Минске и его околицах можно сегодня до 22 часов, и завтра с 9 до 19 на семи спасательных станциях ОСВОД - Вяча, Крыница, Заславль, Дрозды, Комсомольское озеро и Птичь. Места для окунания организованы и на Цнянском водохранилище.
Можно окунуться и в купелях православных соборов. Только два раза в год - накануне и непосредственно в сам праздник Крещения - проводят чин великого освящения воды. Из церкви воду несут домой, где она хранится долгое время.
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